iMessage sbarca su Android e Windows grazie a Beeper

Nel caos generato dall'aggiornamento delle condizioni di condivisione di Whatsapp, con un vero e proprio effetto boomerang in favore di Telegram e Signal, la frammentazione nel mondo della messaggistica istantanea non è mai stata così ampia.

Per questo motivo diventa sempre più allettante l'idea di poter raggruppare tutte le app di questo tipo in un'unica piattaforma. In questo ci viene incontro Beeper, un vero e proprio organizer in grado di gestire tutte le conversazioni delle principali app di messaggistica istantanea attualmente presenti sul mercato.

Le app attualmente supportate da Beeper sono:

Whatsapp;

Beeper;

Facebook Messenger;

iMessage;

Messaggi Android;

Telegram;

Twitter;

Slack;

Hangouts;

Instagram;

Skype;

IRC;

Discord;

Signal;

Matrix.

Ovviamente l'interfaccia sarà identica per tutti i servizi, donando anche un senso di uniformità alle varie conversazioni.

L'aspetto più interessante di questa lista è il supporto a iMessage, il sistema proprietario Apple che permette agli utenti iOS di comunicare gratuitamente fra loro. Questa funzione è stata in realtà implementata anche nelle ultime versioni dell'app Messaggi di Android, ma rimane una piattaforma decisamente poco sfruttata rispetto all'alternativa di Cupertino.

Per poter sfruttare le funzionalità di iMessage è stato necessario ricorrere a un workaround, poiché risulta necessario avere un dispositivo compatibile con il sistema di messaggistica Apple, tra cui MacBook, iPhone o iPad. L'idea di Beeper è quella di fornire agli utenti, in cambio di un fisso mensile, un iPhone 4S da utilizzare in casa come host. L'alternativa a questa opzione è quella di possedere un Mac, costantemente acceso e connesso a internet.

Il costo dell'app è di 10 dollari al mese, un piccolo prezzo da pagare per una comodità che potrebbe diventare sempre più necessaria.

Intanto vi segnaliamo che l'ultima nata nel mondo della messaggistica istantanea, Signal, è tornata online dopo un intero giorno di blackout.