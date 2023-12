iMessage torna su Android con Beeper Mini e diventa gratuita: ma quanto durerà?

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo parlato del blocco di Beeper Mini da parte di Apple. L’applicazione, che porta la messaggistica di iMessage di Apple su Android, è però tornata e diventata gratuita, grazie ad un nuovo aggiornamento rilasciato dagli sviluppatori.

La nuova release di Beeper Mini richiede il sideload dei dispositivi in quanto in fase di revisione da parte del Play Store. Rispetto alla precedente versione non mancano le novità: innanzitutto è stato rimosso il supporto ai numeri di telefono, ma consente comunque agli utenti di continuare a messaggiare con iMessage tramite il proprio Apple ID. Questo elimina uno dei principali punti di forza della vecchia versione di Beeper Mini, vale a dire l’assenza dell’accesso con l’Apple ID e l’utilizzo del numero di telefono sullo smartphone Android.

Eric Migicovsky di Beeper ha confermato che l’applicazione continua a basarsi sul metodo di reverse engineering per connettersi ad iMessage, senza utilizzare server farm di Mac. Gli sviluppatori non hanno però escluso la possibilità di reintrodurre la registrazione del numero di telefono.

L’altra novità di rilievo è rappresentata dal fatto che Beeper Mini è diventata gratuita: eliminato quindi l’abbonamento da 2 Dollari al mese, ma gli utenti possono comunque lasciare una donazione. La vera domanda a questo punto è: quanto durerà prima che Apple la butti giù di nuovo?