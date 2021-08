In Italia è nato un piccolo di squalo in una vasca di sole femmine: com'è stato possibile?

All’acquario di Cala Gonone è avvenuta una nascita che ha dell’incredibile. Da una vasca di soli squali femmine è nata un piccola “speranza”. Nel bioma artificiale non era presente alcun maschio che potesse partecipare alla riproduzione. Gli scienziati affermano che si tratta del primo caso mai registrato di questa specie in cattività.

La nascitura, venuta alla luce nell’acquario di Cala Gonone, in Sardegna, è una femmina appartenente alla specie di squalo palombo comune, ed è stata chiamata Ispera.

Il lieto e inaspettato evento è avvenuto in un acquario abitato da sole femmine e ciò lo attesta come un evento molto raro, ma già noto alla scienza. Questo fenomeno viene chiamato partenogenesi e si tratta della capacità delle femmine di autofecondare le proprie uova, qualora si trovino in condizioni disagevoli (un'altra strabiliante caratteristica di queste creature marine fu "predetta" da Nikola Tesla).

Questo meccanismo riproduttivo è stato studiato in natura su svariate specie di vertebrati e caratterizza diverse tipologie di squali, pesci e rettili. I ricercatori dell’acquario, però, fanno notare che l’evento in questione potrebbe trattarsi del primo documentato in questa specie di squalo.

In riferimento a quanto avvenuto, soprattutto in relazione alla difficoltà di analizzare l’evento in natura, Demian Chapman, direttore del programma di conservazione di squali e razze presso il Mote Marine Laboratory & Aquarium, in Florida, ha dichiarato "Si sa che circa 15 specie di squali e razze attuano questa strategia riproduttiva".

Nello specifico, il processo in esame, attuato in natura a causa di condizioni sfavorevoli per la specie, come l’isolamento dagli altri individui, e presente sia nelle specie ovipare che in quelle vivipare, consta di un’autofecondazione espletata per perpetrare la specie(che rappresenta un patrimonio ecologico per gli ecosistemi marini).

Il risultato è un individuo che ottiene la totalità del proprio materiale genetico dalla madre. Di conseguenza, però, dato che le femmine non posseggono cromosoma Y, il risultato della partenogenesi porta alla nascita unicamente di femmine.

I problemi legati a questo tipo di meccanismo risiedono nella mancanza di variabilità genetica, il che può conferire all’individuo nascituro una ridotta possibilità di sopravvivenza, anche se in alcuni casi è possibile non solo l’instaurarsi di un buono stato di salute, ma addirittura la possibilità di riproduzione per i piccoli partenogenetici.

Secondo i ricercatori che hanno osservato il fenomeno, l’esemplare neonato sembra in buono stato di salute e, grazie alla cattività, potrebbe sperimentare una lunga e prospera vita.