Questa immagina ci mostra gli incredibili 'filamenti magnetici' di una galassia

NGC 4631 è una grande galassia a spirale che si trova nella costellazione dei Cani da Caccia. Si tratta di una delle spirali - orientate di profilo - più grandi e vicine conosciute: la sua distanza dalla Via Lattea è stimata attorno ai 25 milioni di anni luce.

Questa immagine (osservabile in calce alla notizia) realizzata con il Very Large Array (VLA) ci rivela i filamenti del campo magnetico della galassia che sporge sopra e sotto il disco dell'insieme stellare; mostrati in verde e blu.

I filamenti con un campo magnetico orientato verso di noi sono rappresentati in verde, mentre quelli di colore blu indicano quelli che puntano più lontani. Questo fenomeno non è mai stato visto prima nell'aureola di una galassia.

"Questa è la prima volta che rileviamo chiaramente ciò che gli astronomi chiamano campi magnetici su larga scala, coerenti, lontani nell'aureola di una galassia a spirale, con le linee di campo allineate nella stessa direzione per distanze di mille anni luce", dichiara Marita Krause, del Max-Planck Institute for Radio Astronomy.

Gli scienziati stanno continuando il loro lavoro per affinare ulteriormente la loro comprensione dell'intera struttura magnetica della galassia. L'immagine è stata creata combinando i dati di più osservazioni con le antenne paraboliche del VLA. Le onde radio emesse naturalmente dalla galassia sono state analizzate per rivelare i campi magnetici, comprese le loro direzioni. Grazie a queste scoperte, gli astronomi potranno rispondere a domande molto importanti su questi fenomeni galattici.