Immaginate comprare della bigiotteria online e trovarsi un anello vichingo d'oro...

Vi è mai capitato di comprare un anello d’oro vichingo, di mille anni, a un’asta? Beh, a questa donna norvegese è successo e, probabilmente, il ricco tesoro apparteneva ad un potente capo vichingo. Il lotto di gioelli era stato etichettato dalla casa d’aste come “un mucchio di gioielli economici”.

La donna rivela, al quotidiano Bergensavisen, che lo scambio è avvenuto online ed era fermamente convinta di aver comprato cimeli economici e bigiotteria. Scavando ha trovato il fatidico anello. Mari Ingelin Heskestad era in realtà interessata ad un altro pezzo di ferro, ma quando apre la scatola di cartone per banane non può far a meno di notare uno strano luccichio.

Non è il primo caso fortunato di ritrovamento di cimeli vichingi.

"Era brillante e dorato. Sembrava molto speciale, era fatto in modo approssimativo", ha detto la Heskestad al giornale in norvegese. "Ho notato subito che fosse più pesante. Luccicava e spiccava tra gli altri gioielli".

La signora Heskestad si è recata al quartier generale del suo governo regionale, situato nella città di Bergen, per sottoporre l’anello d’oro a delle analisi. Una volta studiato il gioiello, un gruppo di archeologi ha riconosciuto la lavorazione e il design del cimelio: apparteneva alla tarda età del ferro in Scandinavia.

Secondo l'archeologa Sigrun Wølstad, l’anello era di un uomo, probabilmente di grandi dimensioni dato che uno dei ragazzi del museo è riuscito ad infilarselo sul pollice. Anelli simili sono stati trovati in precedenza, sia in oro che in argento, caratterizzati da una torsione di filamenti di metallo larghi e stretti, ha aggiunto Wølstad.

L’anello proveniva da un negozio di antiquariato in Norvegia, ma pare che l'oggetto pregiato sia originario di altre parti della Scandinavia, come la Svezia o la Danimarca. È quasi impossibile datare scientificamente oggetti di metallo, ma lo stile dell'anello mostra che è stato probabilmente realizzato durante l'era vichinga, tra l'VIII e l'XI secolo d.C.

Gli studiosi sono riusciti ad attribuire l’appartenenza dell’anello ad un potente capo vichingo in quanto l’oro scarseggiava nella regione durante l’era vichinga. Solo pochi ne erano in possesso. L'anello pesa circa undici grammi, ovvero circa tre volte di più di un semplice anello d'oro moderno, secondo il magazine online Science Norway.

Sulla base delle foto dell'anello, il suo stile assomiglia a quello di anelli scoperti in precedenza da altri reperti e tombe dell'era vichinga, riferisce Unn Pedersen, un archeologo dell'Università di Oslo che non è stato coinvolto nel ritrovamento dell'anello. "È dell'era vichinga, la particolarità è che ha questa combinazione di filamenti spessi e sottili, che vengono fusi e attorcigliati", ha detto a WordsSideKick.com in una e-mail.

Rimanendo in tema di tesori vichinghi sapevate che questo bottino norreno è diventato un tesoro nazionale?

[Credito immagine: contea di Vestland]