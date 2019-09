Un'immagine di 160.000 anni fa: il telescopio VISTA ci mostra la Grande Nube di Magellano

Parlando di distanze astronomiche, possiamo dire che la Grande Nube di Magellano si trova vicino a noi. La galassia nana infatti, si trova "solo" a 163.000 anni luce di distanza dalla Terra. Uno dei luoghi preferiti dagli astronomi per studiare le stelle e i processi che modellano le galassie.

Vicino alla Grande Nube di Magellano si trova il "fratello minore", la Piccola Nube di Magellano (che contiene comunque diverse centinaia di milioni di stelle). I due fratelli vengono osservati dal telescopio VISTA dell'ESO (European Southern Observatory) da circa un decennio, e l'immagine che hanno mostrato recentemente (osservabile in calce all'articolo) è il risultato di diverse osservazioni da parte degli astronomi.

L'obiettivo principale è stato quello di mappare la storia della formazione stellare delle due nubi, insieme alle loro strutture tridimensionali. Il telescopio VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy) è stato imprescindibile per questa operazione, grazie alla sua capacità di osservare le lunghezze d'onda vicine all'infrarosso (il più grande del suo genere).

Questo ha permesso agli astronomi di vedere attraverso le spesse nuvole di polvere che oscurano alcune parti della galassia, osservando la bellezza di 10 milioni di stelle presenti all'interno della Grande Nube di Magellano.

Questo conglomerato stellare ha una massa equivalente a circa 10 miliardi di volte quella del Sole e un diametro di circa 14.000 anni luce.