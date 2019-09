Un'immagine di 55 milioni di anni fa: Hubble ci mostra la galassia lenticolare M86

Il telescopio spaziale Hubble ci mostra questa volta Messier 86 (nota anche come NGC 4406), una galassia lenticolare visibile nella costellazione della Vergine che si trova a ben 55.6 milioni di anni luce dalla Terra.

Una galassia lenticolare è una via di mezzo tra una galassia ellittica (come NGC 5018) e una a spirale (come la Via Lattea). Queste strutture cosmiche sono costituite per la maggior parte da stelle vecchie, e al loro interno è possibile osservare una ridotta attività di formazione stellare. In sintesi, la galassia ha poco carburante per far nascere nuove stelle.

Messier 86 ha un diametro di 135.000 anni luce e contiene circa 3.800 ammassi globulari (molti dei quali immortalati da Hubble), ed è uno dei membri più brillanti dell'Ammasso della Vergine (che contiene al suo interno circa 2.000 galassie).

La galassia si sta muovendo all'incredibile velocità di circa 875.000 chilometri all'ora. A causa di questa grande velocità Messier 86 sta subendo un processo noto come ram-pressure stripping. In poche parole, si sta creando una lunga scia di gas caldo che emette radiazioni a raggi-X.

La cosa incredibile è che queste informazioni sono fornite da uno strumento vecchio 29 anni. I prossimi telescopi di prossima generazione offriranno un punto di vista del tutto nuovo (e sopratutto più dettagliato) di questi incredibili e sorprendenti oggetti cosmici.