Ecco l'immagine a più alta risoluzione mai scattata al Sole: oltre 83 milioni di pixel

La sonda Solar Orbiter (SOLO) si è avvicinata al Sole più di qualsiasi altro oggetto mai costruito dall'Uomo e con il suo occhio telescopico ci sta regalando foto che rivoluzioneranno la fisica solare. Gustiamoci, quindi, la foto appena pubblicata dall'ESA di oltre 83 milioni di pixel!

SOLO è stata lanciata a febbraio 2020 ma già da diversi mesi ci sta regalando foto eccezionali del Sole, con un livello di dettaglio tale che persino da lasciare esterrefatti persino gli scienziati incaricati della missione.

La foto nel punto più vicino in assoluto dovrebbe essere stata scattata il 26 marzo, ma a quanto pare sembra ancora sotto processo negli uffici dell'Agenzia Spaziale Europea. Per concederci un ulteriore assaggio delle potenzialità di SOLO, ecco che l'ESA ha appena rilasciato un'immagine che batte moltissimi record: una foto del Sole di oltre 83 milioni di pixel.

È stata scattata dalla sonda il 7 marzo 2022, quando Solar Orbiter era a poco più della metà della strada tra la Terra e la nostra stella (circa 75 milioni di chilometri dal Sole). Il telescopio ad alta risoluzione incorporato nella navicella, facente parte dello strumento EUI, è così potente che - a quella distanza - è stato costretto a creare un mosaico di 25 immagine differenti per coprire la totalità del Sole.

Per eseguire questo lavoro certosino SOLO ha impiegato più di 4 ore di lavoro, considerando anche che per puntare in punti diversi della stella ci vogliono circa 10 minuti. L'immagine potete apprezzarla in calce alla news leggermente ridotta, o altrimenti in tutta la sua bellezza sul sito dell'ESA. Potrete zoomarla notevolmente per ammirare dettagli incredibili del Sole.

La foto è stata ripresa nello spettro estremo dell'ultravioletto, a circa 17 nanometri. Si tratta della lunghezza d'onda ideale per studiare la "superficie" e la corona solare, ovvero la parte superiore, dove si registrano temperature fino a qualche milioni di gradi Celsius.

E pensare che siamo solo all'inizio della missione di Solar Orbiter! Nei prossimi anni ne vedremo sicuramente delle belle.