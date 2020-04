Questa è un'immagine ad alta risoluzione della superficie di un asteroide

La NASA e l'Università dell'Arizona hanno pubblicato una nuova straordinaria mappa globale dell'asteroide Bennu, con la risoluzione più alta prima d'ora. Questi dati, aiuteranno il veicolo spaziale OSIRIS-REx a raccogliere un campione sulla superficie dell'asteroide, attualmente previsto per la fine di agosto 2020.

Per comporre questa dettagliatissima mappa, il team di OSIRIS-REx ha unito 2.155 immagini. Il veicolo spaziale ha raccolto queste immagini a distanze che vanno da 3.1 a 5 chilometri sopra la superficie dell'asteroide. Le immagini sono state scattate tra il 7 marzo e il 19 aprile 2019. Questa visione dettagliata di Bennu è stata utilizzata dal team della missione durante la selezione dei siti di raccolta dei campioni.

La superficie dell'asteroide si sta dimostrando molto più infida del previsto: per le sue dimensioni ridotte, Bennu ha un terreno abbastanza diversificato, come crateri, creste e trincee. Tutte queste regioni sembrano essere coperte da rocce e enormi massi. Le immagini della missione hanno confermato quello che gli scienziati sospettavano da due decenni: la roccia è fatta di materiale sfuso e debolmente raggruppato per gravità.

I siti scelti dagli addetti ai lavori sono quattro: Osprey, Kingfisher, Nightingale (il sito principala) e Sandpiper. Recentemente, la navicella spaziale ha effettuato sorvoli ravvicinati dei siti primari e di backup per ottenere foto ad alta risoluzione e prepararsi per la parte di raccolta dei campioni della missione. Alla fine dell'estate di quest'anno, OSIRIS-REx scenderà nel sito principale per raccogliere i pezzi della pietra cosmica.

Una volta completata la missione nel 2021, OSIRIS-REx tornerà a casa, portando il suo prezioso carico incontaminato sulla Terra nel settembre del 2023.