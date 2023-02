Questa immagine ti causa un'ansia innaturale? Potresti aver la megalofobia

La megalofobia è la fobia di strutture naturali, edifici, veicoli o persino persone grandi. Un numero significativo di persone in tutto il mondo si identifica con questa condizione così particolare.

Chi ne soffre alla semplice vista di un oggetto di grandi dimensioni ha immediatamente un grande stato di ansia intensa, che potrebbe sfociare in un attacco di panico. Come in casi simili, l'innesco della fobia varia di persone in persone: per alcuni sono i grandi edifici, come i grattacieli, per altri, potrebbero essere montagne, gru giganti, onde o persino aerei.

Altri soggetti potrebbero avere una paura più generalizzata delle cose grandi, anche ad esempio un bodybuilder o un elefante allo zoo. È probabile che la cause scatenanti siano un mix di vulnerabilità genetica e particolari esperienze di apprendimento. Ad esempio, è possibile che una persona abbia avuto un'esperienza terrificante durante l'infanzia che ha coinvolto un oggetto di grandi dimensioni.

Ovviamente per ottenere una diagnosi formale è sempre meglio parlare con il medico e ottenere un rinvio a uno psichiatra o uno psicologo. La paura è una normale emozione umana - che varia sempre di persona in persona - ed è molto utile perché ci aiuta a proteggerci dal pericolo. Tuttavia, come affermano gli stessi addetti ai lavori, è quando cresce senza controllo che diventa un problema.

In questo caso la megalofobia è chiamata anche tecnicamente "fobia specifica" (ovvero una paura marcata nei confronti di un elemento, appunto, specifico, come il buio, i ragni e molto altro). Il problema per che ne soffre è che la loro reazione di paura è fuori controllo e si attiva anche quando il pericolo è minimo, come la semplice vista di un aereo gigante sulla pista o di una nave portacontainer in un porto.

