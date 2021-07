Ecco un'immagine della cometa gigante in arrivo dal sistema solare esterno

Vi abbiamo già parlato di C/2014 UN271, la cometa gigante nota anche come "Bernardinelli-Bernstein" in arrivo dal sistema solare esterno. Bene, degli astronomi in Nuova Zelanda sono stati i primi a individuare la chioma che si diffonde attorno al corpo celeste gargantuesco, 1.000 volte più massiccio di una tipica cometa.

Le nuove immagini provengono dall'Osservatorio di Las Cumbres (LCO), ospitato presso l'Osservatorio Astronomico del Sud Africa, ed erano già disponibili il 23 giugno. Quando l'immagine è stata scattata, la cometa Bernardinelli-Bernstein si trovava a circa 19 unità astronomiche (AU) dal Sole. Ricordiamo che un'unità astronomica è la distanza media tra la Terra e il Sole, circa 150 milioni di chilometri.

Si stima che il nucleo del corpo celeste abbia un diametro di oltre 100 km, circa tre volte più grande del nucleo della cometa più grande conosciuta. Sfortunatamente, però, la pietra cosmica non si avvicinerà molto al nostro pianeta per le osservazioni. L'approccio più vicino al sole di Bernardinelli-Bernstein sarà oltre Saturno nel gennaio 2031.

Ovviamente ogni telescopio disponibile osserverà la cometa durante l'evento, poiché si tratta di un avvenimento sicuramente unico. L'Osservatorio di Las Cumbres continuerà ad osservare il corpo celeste entro 15 minuti ogni volta che si verificano esplosioni. Non solo: ad osservare l'oggetto astronomico ci saranno anche altri strumenti, come lo Zwicky Transient Facility e l'imminente Vera C. Rubin Observatory.