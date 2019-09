Ecco la prima incredibile immagine dell'oggetto interstellare nel nostro Sistema Solare

Il "misterioso" oggetto che è entrato nel nostro Sistema Solare è stato fotografato con successo dall'Osservatorio Gemini. L'immagine (visibile in calce all'articolo), è stata ottenuta nella notte del 9-10 settembre grazie al Gemini Multi-Object Spectrograph montato sul telescopio.

Dall'immagine è possibile notare una coda, segno indistinguibile delle comete. Questa è la prima volta che riusciamo ad osservare un dettaglio del genere in un oggetto interstellare all'interno del nostro sistema (Oumuamua era un oggetto molto simile ad un asteroide, senza una coda).

"L'immagine è stata possibile grazie alla capacità del telescopio Gemini di osservare oggetti come questo, che hanno finestre di visibilità molto brevi", ha dichiarato Andrew Stephens, che ha coordinato le osservazioni.

L'immagine è stata ottenuta in due bande di colore, combinate insieme per produrre il risultato finale, a colori. C/2019 Q4 (scoperta da Gennady Borisov il 30 agosto 2019) si trova vicino al Sole in questo momento, una posizione "scomoda" per essere osservato.

Tuttavia, l'orbita iperbolica del'oggetto (prova della sua natura interstellare) porterà la cometa in una posizione favorevole all'osservazione durante i prossimi mesi. Attualmente infatti, gli scienziati stanno cercando di capire la sua traiettoria futura, così da riuscire a prepararsi al meglio per effettuare tutte le osservazioni possibili.



Si parla si un evento raro, gli scienziati vogliono ottenere più dati possibili.