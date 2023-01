Ecco la prima immagine della 'cometa dei Neanderthal' ritornata dopo 50.000 anni

La cometa dei Neanderthal, così chiamata perché l'ultima volta che è passata dalla Terra - ovvero circa 50.000 anni fa - c'erano ancora i nostri "parenti" ominidi, sta facendo emozionare tutte le comunità di astronomi professionisti e non del mondo. Le immagini del suo passaggio vengono condivise sul web, e oggi vogliamo mostrarvi la più bella.

La cometa di Neanderthal, che proviene dalla misteriosa nube di Oort che si trova oltre i confini del sistema solare, dovrebbe raggiungere la sua posizione più vicina alla Terra il 2 febbraio, quando gli astronomi sperano che diventi abbastanza luminosa da essere vista ad occhio nudo (sperando che ci sia bel tempo da noi).

Si prevede che la cometa apparirà come un oggetto di colore verde sfocato, simile a una stella nel cielo, che potrà essere visto posizionato tra la stella polare nella costellazione dell'Orsa Minore e l'estremità della costellazione dell'Orsa Maggiore nel cielo settentrionale, mentre si avvicina al nostro pianeta verso la fine di questo mese.

Ci sono due possibilità: gli astronomi affermano che il corpo celeste abbia tutte le carte in regola per sviluppare una coda con il passare dei giorni e creare uno spettacolo davvero indimenticabile (e noi speriamo in questo primo caso), oppure potrebbe rimanere un oggetto debole che può essere visto con un binocolo o attraverso un telescopio.

Fortunatamente, in entrambe le due possibilità, le documentazioni sul suo passaggio non mancheranno di certo.