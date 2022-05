Questa immagine creata dal telescopio James Webb ha stupito tutti quanti

Il telescopio spaziale James Webb non è ancora pronto ufficialmente ma si sta già esercitando ad osservare il nostro Universo. L'ultima immagine per fare un po' di "pratica" ha visto come bersaglio la Grande Nube di Magellano ed è stato utilizzato il suo strumento più freddo, il Mid-Infrared Instrument (MIRI).

Inutile dire che la fotografia risultante è stata stratosferica - o per meglio dire stellare - e sono stati osservate le caratteristiche della zona scelta nei minimi dettagli. "Questo è un ottimo esempio scientifico di ciò che Webb farà per noi nei prossimi anni", ha affermato Chris Evans, scienziato del progetto del telescopio presso l'Agenzia spaziale europea, partner della missione.

Per capire le differenze dello strumento, in calce alla notizia potrete osservare una comparazione tra il telescopio spaziale Spitzer e il James Webb. Il livello di dettaglio è senza precedenti e non ha sicuramente paragoni. Webb fornirà "per la prima volta una vista straordinaria dei processi in una galassia diversa, tagliando la polvere", continua Evans.

Questo è solo l'inizio, poiché nel prossimo futuro lo strumento testerà anche la capacità di Webb di tracciare oggetti nel sistema solare, come pianeti, satelliti, anelli, asteroidi e comete. Attualmente l'osservatorio - come già detto - è in fase di test e il suo primo, vero, bersaglio è per adesso tenuto segreto.