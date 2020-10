Ecco l'immagine diretta dell'esopianeta Beta Pictoris C, a soli 63 anni luce da noi

La ricerca frenetica di esopianeti e di mondi alieni è sempre in fermento e studiare e comprendere le caratteristiche di questi corpi celesti ci può insegnare molto sulla storia dell’universo. Di recente è stata resa nota l'immagine di un esopianeta giovanissimo, scoperto nel 2019.

Stiamo parlando del gigante gassoso Beta Pictoris C, facente parti dell’omonimo sistema stellare di Beta Pictoris. Situato nella costellazione del Pittore (uno degli asterismi dell’emisfero australe), il sistema è piuttosto giovane e anche molto vicino a noi: ha solo 23 milioni di anni e si trova a circa 63 anni luce dal Sole. Proprio per la sua giovinezza si dimostra ancora molto confusionario e stracolmo di detriti polverosi (nelle prossime centinaia di milioni di anni, o miliardi di anni, questi detriti potrebbero aggregarsi, diventando nuovi pianeti).

Lo studio sulla stella Beta Pictoris e sui suoi corpi orbitanti è in corso già da parecchio tempo: nel 2010 fu annunciata dall’ESA la scoperta del primo pianeta gassoso Beta Pictoris B, e nel 2019 è stata la volta del suo collega “C”. Grazie alla ricerca svolta da Anne-Marie Lagrange - dell'Osservatorio di Grenoble, in Francia - e dai suoi colleghi è stato possibile acquisire la prima immagine del nuovo gigante gassoso, pubblicando i loro risultati in due studi differenti, qui e qui. La trovate in calce alla notizia.

Utilizzando l’interferometro ad alta risoluzione GRAVITY che fa parte del sistema di telescopi VLT (Very Large Telescope) è stato possibile misurare la grandezza, la temperatura e la massa di Beta Pictoris C: è circa 8,2 volte la massa di Giove e orbita intorno alla sua stella alla distanza di 2.7 unità astronomiche, ha un periodo orbitale di 3.4 anni e un’età stimata di soli 18.5 milioni di anni. Sembrerebbe un esopianeta normalissimo, ma che ha mostrato anche un altro dato piuttosto curioso: è molto più debole e freddo rispetto a quanto ci si aspettasse, persino più del fratello Beta Pictoris B (nonostante le fattezze siano molto simili). Questo si traduce con una temperatura molto più bassa, cioè 1250 K (976,85°C)

L’elemento temperatura è la chiave per comprenderne la formazione e l’evoluzione: secondo i modelli di formazione planetaria, infatti, temperatura e “genesi” sono strettamente correlate e questo ha fatto dedurre agli scienziati che Beta Pictoris C si stia formando ancora oggi mediante il metodo dell’aggregazione nucleare. In pratica, le forze elettrostatiche dapprima tendono ad unire le microparticelle e le polveri spaziali, creando un nucleo roccioso e freddo che poi – aumentando l'interazione gravitazionale – raccoglie sempre più materiale creando strati rocciosi nel nucleo e strati gassosi in “superficie”.

Ci sono tuttavia ancora molti studi da fare prima di approdare ad una risposta certa su come il pianeta stia evolvendo, e per fortuna la tecnologia moderna ci darà una grossa mano. Il cacciatore di esopianeti per eccellenza, il James Webb Telescope, potrebbe esser lanciato presto, aumentando a dismisura le nostre scoperte.