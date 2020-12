Questa è la prima immagine diretta di una nana bruna scoperta recentemente

A circa 86 anni luce dalla Terra, dei ricercatori hanno scoperto una nana bruna che è stata considerata come "punto di riferimento". Il motivo? Orbita intorno a una stella simile al Sole e, grazie alla sua distanza da noi, sarà utile in futuro per comprendere le proprietà dei primi esopianeti con immagini dirette.

Protagonisti della scoperta sono stati due incredibili telescopi: il Telescopio Subaru, con cui sono state fatte le prime osservazioni, e l'Osservatorio Keck, con cui il team di esperti ha ottenuto delle immagini di follow-up a infrarossi che hanno confermato che l'oggetto è un compagno orbitante della stella HD 33632 Aa.

Chiamata HD 33632 Ab, la nana bruna è uno dei pochi oggetti conosciuti del suo genere in orbita attorno a una stella simile a nostro Sole. Queste "nane" sono soprannominate "stelle fallite" perché non sono abbastanza massicce da innescare la fusione nucleare nei loro nuclei e brillare come vere stelle, ma possono essere anche più grandi di Giove.

Per ottenere la prima immagine diretta di una nana bruna sono state combinate le osservazioni dei due telescopi che si trovano presso gli Osservatori Maunakea (il luogo della recente polemica sulla costruzione del telescopio più grande del mondo). I dati del telescopio Subaru hanno mostrato che l'atmosfera della nana bruna può contenere acqua e monossido di carbonio.

In questo modo, studiando HD 33632 Ab, gli astronomi sperano di saperne di più su come le condizioni atmosferiche dei pianeti e delle nane brune siano legate alla diversità della loro età e delle loro composizioni. Lo studio è stato recentemente pubblicato nel numero del 30 novembre 2020 di The Astrophysical Journal Letters.