Un'immagine di Fobos, una delle lune di Marte, come non l'avete mai vista

Anche Marte è dotata di luna, ben due: Fobos e Deimos. La più interna e la più grande, Fobos, è stata recentemente oggetto di osservazioni da parte del Mars Express dell'Agenzia spaziale europea (ESA), grazie alla telecamera del veicolo spaziale.

Il satellite, che orbita a meno di 6.000 chilometri dalla superficie di Marte (in 7 ore e 39 minuti) e con un diametro di circa 22 chilometri, ha una forma irregolare. Questo suo particolare aspetto è stato osservato da molti punti di vista, che sono stati poi riuniti in un video (visibile in questo link).

Nelle immagini sono visibili alcune caratteristiche della luna, inclusi grandi crateri e altre cicatrici. Il video è stato generato grazie alle 41 immagini catturate dall'High Resolution Stereo Camera’s Super Resolution Channel il mese scorso.

Le immagini hanno ciascuna una risoluzione di 21 MegaPixel e sono state catturate da una distanza di circa 2.400 chilometri. Il sottile movimento della luna (visibile nel video) è stato causato dall'oscillazione del veicolo spaziale, secondo l'ESA.

Le immagini evidenziano, inoltre, un angolo di fase "molto raro", quello tra il Sole, la telecamera e la luna. L'angolo di fase inizia a 17 gradi, raggiungendo alla fine quasi zero gradi a metà del video, per poi aumentare di nuovo a 15 gradi entro la fine del video. L'osservazione dell'angolo di fase di Fobos vicina allo zero è una cosa estremamente rara, che può accadere solo tre volte all'anno. Le probabilità di catturare di nuovo questo evento, afferma l'ESA, non si verificheranno almeno fino all'aprile 2020.