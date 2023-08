Una nuova immagine del James Webb Telescope lascia senza fiato

Il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA ha registrato nuove immagini mozzafiato dell'iconica Nebulosa Anello, nota anche come Messier 57. Le immagini, pubblicate da un team internazionale di astronomi, mostrano l'intricata ed eterea bellezza della nebulosa con dettagli senza precedenti.

La Nebulosa Anello è una nebulosa planetaria, un enorme ammasso di gas incandescente che si forma quando una stella giunge con massa compresa tra le 0,8 e le 8 masse solari giunge alla fine del suo ciclo vitale. La stella espelle gli strati più esterni, che andranno a formare spettacolari strutture di varie forme e colori, mentre il nucleo della stella originale si trasforma in un oggetto compatto chiamato nana bianca.

Le immagini ad alta risoluzione scattate da JWST, non solo mostrano i dettagli intricati del guscio in espansione della nebulosa, ma rivelano anche la regione interna intorno alla nana bianca centrale. Proprio come accade per i fuochi d'artificio, i diversi elementi chimici della nebulosa emettono luce di colori specifici, che permette agli astronomi di studiare in dettaglio la composizione di questi oggetti.

Albert Zijlstra, professore di astrofisica all'Università di Manchester, ha dichiarato: "Siamo stupiti dai dettagli delle immagini, migliori di quelli che abbiamo mai visto prima. Abbiamo sempre saputo che le nebulose planetarie erano belle. Quello che vediamo ora è spettacolare".