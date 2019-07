Un'immagine di LightSail 2 ci mostra le vele solari del veicolo spaziale

Quello di LightSail è un progetto atto a collaudare le vele solari ed è sviluppato dalla Planetary Society, un'organizzazione globale no-profit dedicata all'esplorazione spaziale. Il nucleo del veicolo misura 10 × 10 × 30 centimetri, e la vela solare ha un'area complessiva di 32 metri quadrati (grande quanto un ring).

Essendo una vela solare, la propulsione della LightSail 2 dipende solo ed esclusivamente dalla radiazione solare. I fotoni (provenienti dal Sole) eserciteranno una pressione di radiazione sulla vela, che produrrà poi un'accelerazione.

Il veicolo spaziale è stato lanciato dalla Florida il mese scorso, il 25 giugno 2019. Tuttavia il dispiegamento delle vele è stato effettuato circa un mese dopo, martedì 23 luglio 2019. L'obiettivo della Planetary Society per la missione Lightsail 2 è di far trascorrere al loro dispositivo un anno intorno alla Terra.

La fotografia della vela (osservabile meglio in calce all'articolo) è stata scattata grazie alla fotocamera ad alta risoluzione montata sul veicolo, già precedentemente collaudata inviando delle splendide immagini del nostro pianeta.

La vela è formata da quattro fogli triangolari di mylar riflettenti ed estremamente sottili che formano un quadrato. Se dovesse dare buoni risultati, questa tecnologia potrebbe essere utilizzata in futuro per diverse missioni spaziali, specialmente quelli legati ai cubesat, satelliti in miniatura.