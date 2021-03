In questa immagine di Marte dall'alto è nascosto Perseverance: lo vedete?

Vi abbiamo parlato più volte su queste pagine della magnifica impresa condotta dal rover Perseverance, arrivato il mese scorso su Marte. Nei giorni dopo l'ammartaggio, sulla Terra sono arrivati diverse immagini inedite del Pianeta Rosso. La più recente proviene dal Trace Gas Orbiter (TGO), che fa parte del programma ESA-Roscosmos.

In alto sopra i cieli marziani, il veicolo spaziale europeo ha intravisto Perseverance nel cratere Jezero e ha acquisito immagini che mostrano il rover e gli altri elementi del suo veicolo. Il Trace Gas Orbiter ha attuato importanti scoperte sopra Marte, come la ricerca di tracce di metano atmosferico e altri gas che potrebbero essere il risultato di attività geologiche o biologiche.

Non solo: il 23 febbraio, l'orbiter dell'ESA e di Roscosmos ha approfittato della sua orbita per scattare una foto con il suo Color and Stereo Surface Imaging System (CaSSIS) che ha mostrato il rover Perseverance (ma anche il suo paracadute, lo scudo termico e gli elementi della discesa) all'interno del cratere Jezero.

Il rover della NASA trascorrerà i prossimi due anni alla ricerca di segni di vita microbica passata. Il cratere in cui è arrivato, infatti, include un delta del fiume preservato e depositi sedimentari ricchi di argilla; il luogo è noto per aver ospitato una massa d'acqua permanente miliardi di anni fa. Per questo motivo è stato scelto come luogo di atterraggio per la missione, poiché si ritiene che sia un buon posto per trovare prove di vita passata.

Dal canto suo, il TGO continuerà ad orbitare attorno a Marte e condurrà le proprie operazioni scientifiche.