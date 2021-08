Ecco un'immagine che ci mostra aspetto e grandezza di un calamaro gigante

Secondo la documentazione scientifica, il maschio del calamaro gigante può raggiungere i 13 metri di lunghezza (mentre gli esemplari femmina 10 metri). Misure davvero incredibili, anche se fino ad adesso un esemplare simile non è mai stato osservato. Oggi, tuttavia, vogliamo mostrarvi le dimensioni "reali" di queste creature.

Lo scorso anno, infatti, al largo della costa della Nuova Zelanda un gruppo di ricercatori è riuscito a catturare un esemplare di calamaro gigante (Architeuthis dux) di ben 4 metri. Certo, sicuramente lontano dalle dimensioni "da record" che vi abbiamo raccontato prima, ma sicuramente un ottimo esempio per darvi un'idea delle loro dimensioni.

Alle 7:30 del mattino del 21 gennaio, gli scienziati stavano tirando su la loro rete da traino - posizionata per studiare il pesce della zona - da una profondità di 442 metri. Improvvisamente hanno avvistato dei tentacoli sporgere dalla rete: l'equipaggio aveva catturato un vero e proprio calamaro gigante; ci sono voluti sei membri dello staff per sollevare l'animale della rete, poiché aveva un peso di 110 chilogrammi.

Sebbene i calamari giganti siano molto rari, possono essere trovati in tutto il mondo, dal Giappone al Golfo del Messico, ma molto spesso sembrano spuntare intorno alle acque della Nuova Zelanda. Qui sotto, come sempre in calce alla notizia, potrete osservare una foto della creatura. Immaginate che alcuni esemplari possono tranquillamente essere il doppio (o il triplo!) più grandi.