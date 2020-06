Questa immagine ci mostra come appare l'Universo attraverso i raggi X

La maggior parte degli oggetti astronomici emette raggi X, che hanno lunghezze d'onda molto brevi e un'energia molto elevata, come buchi neri, stelle di neutroni e resti di supernova. I raggi X sono invisibili a occhio nudo e il cielo sembra molto diverso da quello che vediamo solitamente.

Un telescopio spaziale (eROSITA) lanciato a luglio 2019 ha appena completato la sua prima osservazione del cielo, raccogliendo oltre 1 milione di oggetti a raggi X, raddoppiando così il numero di oggetti visti in 60 anni di astronomia. I raggi X sono per lo più bloccati dall'atmosfera terrestre, quindi l'unico modo in cui possiamo studiarli è attraverso i telescopi nello spazio.

Lo strumento ha osservato l'universo per 182 giorni, e ogni esposizione è durata tra i 150-200 secondi, per un totale di 165 gigabyte di dati. La maggior parte delle fonti nella mappa (77%) sono buchi neri supermassicci che accumulano attivamente materiale nei nuclei delle galassie. La mappa rivela anche la struttura del gas caldo all'interno della galassia della Via Lattea e il gas che lo circonda.

"Con un milione di fonti in soli sei mesi, eROSITA ha già rivoluzionato l'astronomia a raggi X, ma questo è solo un assaggio di ciò che verrà", ha dichiarato l'astrofisico Kirpal Nandra del Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE). "Nei prossimi anni, saremo in grado di sondare ulteriormente l'Universo, fino a dove si stavano formando le prime strutture cosmiche giganti e i buchi neri supermassicci".