Questa immagine vi mostra cosa succede al corpo bevendo 22 litri di latte in due giorni

"Il troppo storpia" dice un antico proverbio... ed è proprio vero! Alimenti che sembrano innocui, come liquirizia e latte, possono far male se mangiati in quantità industriali. Così in un case report del 2012, i medici descrivono un uomo di 54 anni ricoverato in terapia intensiva dopo aver bevuto troppo latte vaccino in soli due giorni.

Tutto questo si è verificato al Maasstad Hospital di Rotterdam, nei Paesi Bassi. L'uomo aveva una sete inestinguibile e produceva grandi quantità di urina, e due giorni prima del suo ricovero gli era stato diagnosticato il diabete di tipo 2 dal suo medico di base, e il trattamento scelto con metformina non aveva migliorato i suoi sintomi.

Quando sono stati prelevati i campioni di sangue, i medici si sono accorti che il suo sangue appariva lattiginoso. Il motivo è presto detto: il paziente ha bevuto circa 22 litri di latte intero al giorno negli ultimi due giorni. "Secondo il valore nutrizionale del latte, ciò implica 1.540 grammi di proteine, 1.980 grammi di zucchero e 1.496 grammi di grassi in soli due giorni", si può leggere nel report.

A causa di livelli altissimi di glucosio e trigliceridi, il bevitore di latte è stato trasferito in terapia intensiva a causa del suo rischio di sviluppare una pancreatite acuta. I medici hanno fortunatamente evitato un peggioramento delle sue condizioni e dopo un ulteriore monitoraggio il suo sangue è tornato a livelli accettabili ed è stato dimesso.

"Bere latte è generalmente considerato salutare", conclude il team. "In questo caso clinico, tuttavia, è dimostrato che berne troppo può avere gravi implicazioni."