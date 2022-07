Questa immagine ci mostra il possibile aspetto dell'asteroide da 700 quintilioni di euro

L'asteroide 16 Psyche è una pietra spaziale particolarmente interessante che gli astronomi stanno studiando con molta curiosità. Non soltanto per le ricchezze che contiene al suo interno, ma anche per l'incredibile storia che circonda la pietra spaziale.

Proprio per questo motivo la NASA ha intenzione di studiare l'asteroide e una missione è programmata per il lancio nell'autunno del 2022. La navicella spaziale dell'agenzia americana arriverà nel 2026 e trascorrerà 21 mesi intorno la roccia. Così, un team di ricercatori ha recentemente costruito (o per meglio dire, creato) una nuova mappa della superficie di Psyche per prepararsi alla futura missione.

Nello studio, gli addetti ai lavori hanno utilizzato l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un radiotelescopio composto da 66 antenne ad alta precisione, per osservare meglio 16 Psiche. Nel complesso, la ricerca mostra che la superficie dell'asteroide è ricoperta da un'ampia varietà di materiali ed è molto ricco di metalli.

"Uno degli obiettivi primari della missione Psyche è studiare la composizione della superficie. Quindi, la possibile presenza di eterogeneità compositive è qualcosa che lo Psyche Science Team è ansioso di studiare ancora di più", ha dichiarato Simone Marchi, uno scienziato del personale del Southwest Research Institute e un co-investigatore della missione Psyche della NASA (che non ha partecipato a questo studio).