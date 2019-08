Un'immagine nascosta nel dipinto 'La Vergine delle rocce' di Leonardo da Vinci

Nel 2005, l'imaging aveva rivelato che nel dipinto "La Vergine delle rocce" qualcosa non andava. I ricercatori hanno rilevato tracce di una verniciatura antecedente poi coperta, che aveva messo, ad esempio, l'occhio di Maria in un posto diverso, tra le altre differenze rispetto al prodotto finale.

Ora, con un imaging di qualità superiore, hanno rivelato la verniciatura in modo più dettagliato. Le prime pennellate invisibili mostrano che l'artista posizionava originariamente Maria sul lato sinistro dell'immagine, di fronte a Gesù bambino e un angelo a destra. La composizione originale di Da Vinci è stata significativamente ruotata rispetto al dipinto finale.



Non è chiaro il motivo per cui da Vinci abbia deciso di nascondere e rifare la sua composizione originale, ha osservato la galleria nella sua dichiarazione. Ma questa era la sua seconda versione di questa scena, dipinta dopo aver venduto la prima (ora al Louvre a Parigi) a un cliente privato durante una disputa con la chiesa per la quale era destinata. La sua composizione coperta rappresentava un significativo allontanamento dal primo dipinto, mentre la versione finale (che alla fine vendette alla chiesa) è molto più vicina.



Per rivelare la pittura di fondo, i ricercatori hanno combinato tre tecniche: la prima era la riflettografia a infrarossi, che ha rivelato la presenza di una pittura di fondo nel 2005. Tale tecnica utilizza la luce a infrarossi per vedere le pennellate coperte.



Il secondo era la scansione a fluorescenza a raggi X (XRF), una tecnica che, secondo l'Università del Missouri, i ricercatori usano per identificare i singoli elementi che brillano quando sono bombardati dai raggi X.



La terza tecnica era l'imaging iperspettrale, che, secondo The Journal of Biomedical Optics, rileva l'energia elettromagnetica proveniente dal soggetto attraverso gli spettri per rivelare dettagli non rilevabili in alcun singolo spettro.