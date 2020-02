Questa immagine del cosmo proviene direttamente dalla superficie di Marte

Gli scienziati della NASA stanno utilizzando il lander InSight, un veicolo spaziale incaricato di studiare la struttura interna di Marte, per osservare le meteore.

Il motivo è presto detto: gli scienziati stanno studiando l'attività sismica del Pianeta Rosso, per comprenderne la struttura interna. Queste onde potrebbero essere generate da terremoti, ma possono anche verificarsi quando i meteoriti si scontrano contro la superficie del pianeta. Un calcolo della frequenza con cui si verificano tali impatti su Marte aiuterebbe i ricercatori a interpretare i dati del sismometro.

Non è la prima volta che si osserva il cielo sull'arido pianeta. Il rover Spirit della NASA ha trascorso tutta l'estate del 2005 a guardare in alto. Tuttavia, gli scienziati non hanno mai trovato una meteora. Data la portata delle osservazioni raccolte, il risultato è piuttosto inconcludente: potrebbe significare che su Marte arrivano meno meteore di quanto immaginano gli scienziati o che il team abbia semplicemente avuto sfortuna.

Le meteore su Marte dovrebbero apparire più o meno le stesse di quelle qui sulla Terra. L'atmosfera ricca di anidride carbonica potrebbe donare alla roccia spaziale un bagliore arancione, ma le telecamere di InSight non sono capaci di rilevare questo cambiamento di colore. I puntini di luce che si vedono nell'immagini, inoltre, non sono stelle o meteore, ma un fenomeno completamente diverso: raggi cosmici, particelle che attraversano l'universo in tutte le direzioni. Quest'ultimi sono molto difficili da fotografare dalla Terra. La nostra atmosfera impedisce a molte di queste particelle di raggiungere la superficie. Su Marte, invece, la sottile atmosfera non riesce a spazzare via questi raggi.

Sebbene non influenzino gli altri dati di InSight, le immagini dei raggi cosmici potrebbero alimentare la curiosità degli scienziati su queste particelle, in particolare la loro frequenza su Marte. "Alcuni di questi provengono dal Sole. Altri, invece, non lo sappiamo", afferma infine Justin Maki, del Jet Propulsion Laboratory della NASA in California.