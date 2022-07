Questa immagine rappresenta una stella come non l'avete mai vista

Quella che potrete vedere in queste immagini rappresenta una stella. Strano ma vero. In particolare è la prima immagine di luce catturata dal nuovissimo strumento del telescopio Gemini South, il Gemini High-resolution Optical SpecTrograph (GHOST).

"Questa è una pietra miliare entusiasmante per gli astronomi di tutto il mondo che si affidano a Gemini South per studiare l'Universo da questo eccezionale punto di osservazione", ha affermato Jennifer Lotz, direttrice del Gemini Observatory.

Potrebbero sembrarvi delle luci al neon senza senso, ma le linee sono capaci di mostrarci se una stella si sta muovendo in base al modo in cui la luce si sposta da un'estremità all'altra dello spettro, mentre le variazioni di luminosità possono rivelare oscillazioni interne, che possono essere analizzate dagli addetti ai lavori.

Questa tecnica è stata recentemente utilizzata su Hubble HD 222925, una stella davvero strana situata a circa 1.460 anni luce di distanza. L'analisi spettrale ha rivelato elementi mai visti nell'atmosfera di una stella - circa 65 - che hanno attirato la curiosità degli astronomi. L'astro si trova quindi in una fase molto avanzata alla fine della sua vita.

Per la costruzione di GHOST ci sono voluti 10 anni ed è lo spettrografo più potente e sensibile del suo genere attualmente in funzione su telescopi comparabili. Insomma, questo è un grande periodo per l'astronomia grazie anche al telescopio spaziale James Webb.