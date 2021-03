Ecco l'immagine ravvicinata della mega crepa creatasi da un iceberg

Recentemente vi abbiamo raccontato della mega crepa creatasi da un iceberg in Antartide, dopo essersi staccata dalla piattaforma di ghiaccio di Brunt. Da poco, il satellite britannico Vision-1, del British Antarctic Survey (BAS), ha rivelato i dettagli attorno alla grande spaccatura.

La rottura arriva dopo che una grande crepa si è formata nel novembre 2020, continuando a crescere fino a quando il ghiaccio si è staccato la mattina del 26 febbraio. Già come vi avevamo notificato, la spaccatura si è creata per per cause naturali e, almeno questa volta, gli effetti del cambiamento climatico non sembrano essere i colpevoli.

I ricercatori del BAS continueranno a utilizzare le immagini di Vision-1 per capire la traiettoria futura del pezzo di ghiaccio, chiamato A74, poiché potrebbe essere imminente un'altra collisione con la parte occidentale della piattaforma di ghiaccio di Brunt. In calce alla notizia potrete vedere l'incredibile fessura creatasi dall'evento.

Sono molti gli organi di controllo che osservano l'andamento della rottura del ghiaccio attraverso i satelliti, così da monitorare il loro andamento. È, infatti, necessario molto lavoro per capire come facciano questi grandi oggetti a muoversi, per poi continuare a sciogliersi ulteriormente, dopo essersi staccati da una piattaforma di ghiaccio o da un ghiacciaio.



Insomma, un nuovo gigante sembra essersi formato in Antartide.