Questa è la prima immagine del relitto di un cacciatorpediniere della Grande Guerra

Per andare da Scrabster - un piccolo insediamento sulla costa settentrionale della Scozia - verso le Isole Orcadi, un arcipelago situato al largo della costa settentrionale della Gran Bretagna, si passa proprio sopra un relitto della Prima Guerra Mondiale, che prima del 2017 era avvolto nel mistero e nella tragedia.

Nello specifico si tratta del cacciatorpediniere HMS Pheasant della marina militare britannica, che è stato "osservato" per la prima nel 2017 attraverso un sonar utilizzato per mappare il fondale marino. Il relitto stesso è protetto come nave designata ai sensi del Protection of Military Remains Act 1986, il che significa che non si può entrare al suo interno o effettuare studi ravvicinati senza l'autorizzazione del Ministero della Difesa.

Alle 0:15 del mattino del 1 marzo 1917 la nave lasciò Stromness per pattugliare le acque a ovest delle Orcadi. Durante la notte, l'imbarcazione molto probabilmente colpì uno scoglio e affondò lentamente. Ottantanove membri dell'equipaggio erano a bordo. Fu recuperato un solo corpo: quello del Midshipman (aspirante ufficiale di marina) Reginald Campbell.

C'è un'iniziativa per sviluppare un memoriale a Hoy, nelle Orcadi, per commemorare tutti coloro che hanno perso la vita a bordo. Il progetto è guidato dall'ORCA (Orkney Research Center for Archaeology), l'University of the Highlands and Islands Archaeology Institute e Kevin Heath di SULA Diving.

