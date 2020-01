Questa immagine ci riassume gli avvenimenti più importanti della crisi climatica

Ricordare uno sbaglio è la cosa più importante per non incappare nello stesso errore. Così, un'immagine creata da ScienceAlert ci riassume gli avvenimenti più significativi del 2019 per quanto riguarda l'emergenza climatica. Niente buone notizie purtroppo.

Durante l'anno passato sono stante tante le notizie, quasi a cadenza giornaliera, sulla deforestazione, lo sbiancamento dei coralli, degli incendi che imperversavano in tutto il globo e dei continui record di giornate (o mesi) più caldi di sempre. Nonostante tutte le notizie travolgenti, però, ci sono stati anche alcuni momenti importanti che vale la pena ricordare.

Febbraio 2019: Un nuovo studio afferma con assoluta certezza (analizzando 40 anni di dati satellitari) che i cambiamenti climatici sono stati causati dall'uomo . La possibilità che ciò non sia vero è solo di una su un milione.

. La possibilità che ciò non sia vero è solo di una su un milione. Maggio 2019: Per la prima volta nella storia umana, la CO2 atmosferica ha superato 415 ppm . L'ultima volta che la Terra ha vissuto tali concentrazioni di CO2, al polo sud c’erano gli alberi. Se l'inquinamento dai carbonio continua ad aumentare, il riscaldamento globale sarà simile a qualcosa visto solo centinaia di milioni di anni fa.

. L'ultima volta che la Terra ha vissuto tali concentrazioni di CO2, al polo sud c’erano gli alberi. Se l'inquinamento dai carbonio continua ad aumentare, il riscaldamento globale sarà simile a qualcosa visto solo centinaia di milioni di anni fa. Settembre 2019: Milioni di persone scendono in piazza per protestare contro i cambiamenti climatici. Dal 20 al 27 settembre 2019, milioni di giovani in tutto il mondo hanno preso parte a scioperi e proteste per far fermare le emissioni di carbonio e limitare il riscaldamento globale a meno di 1.5 ° C. Un forte segno della volontà di cambiamento da parte delle giovani generazioni e dell'umanità in generale.

e limitare il riscaldamento globale a meno di 1.5 ° C. Un forte segno della volontà di cambiamento da parte delle giovani generazioni e dell'umanità in generale. Novembre 2019: Oltre 11mila scienziati dichiarano ufficialmente lo stato di emergenza climatica in un ultimo disperato grido di speranza, avvertendoci dell'esistenza di un "punto di non ritorno" per il clima e per l'umanità .

. Dicembre 2019: È ufficiale: questo è il decennio più caldo della storia dell'uomo. Secondo la World Meterological Organization, le temperature globali dell'anno passato sono state di 1.1 gradi Celsius al di sopra della media preindustriale tra il 1850-1900. Il 2019, infatti, rientra tra i primi tre anni più caldi mai registrati e ogni decennio passato è stato più caldo del precedente.

Dati che fanno accapponare la pelle. Tuttavia c'è ancora speranza e la quasi totalità dell'umanità si è finalmente accorta del problema del clima. Speriamo che il 2020 sia l'anno (e il decennio) del miglioramento.