Un'immagine che ha richiesto 10 anni: ecco i 48 splendidi colori della Luna

Il duro lavoro ripaga sempre e l'insegnante di scuola elementare, nonché astrofotografa amatoriale, Marcella Pace lo sa benissimo. Le opere dell'astrofotografa nel corso degli anni sono state perfino selezionate dalla NASA come Astronomy Photo of the Day e l'artista è stata selezionata per il prestigioso Astronomy Photographer of the Year Awards.

La sua Magnum Opus è sicuramente l'immagine con 48 lune colorate tutte in modo differenti che ha scattato durante il corso di 10 anni. Nessun fotoritocco, soltanto immagini reali dei colori visibili sulla Terra del nostro satellite. Lo sapete, inoltre, che la Luna si sta arrugginendo? E la colpa potrebbe essere la nostra.

"Guardando tra le mie foto, ho deciso di selezionare tutte le lune piene che avevo fotografato da quando ho iniziato a usare una fotocamera digitale. Ho scelto le 48 immagini più colorate, quelle presi mentre la luna stava sorgendo o tramontando o quando la dispersione atmosferica causava una colorazione interessante", ha dichiarato Marcella a My Modern Met.

Potrebbe sembrarvi una cosa faticosa, lunga e complicata... ma in realtà - secondo quanto afferma l'astrofotografa amatoriale - la maggior parte dei colori della Luna visibili nella fotografia (che potrete osservare al meglio in calce alla notizia) possono essere catturati durante il sorgere del nostro satellite, mentre risale i diversi strati dell'atmosfera. Siete interessati all'argomento? Ecco una piccola guida per muovere i primi passi nell'astrofotografia.

Le opere di Marcella hanno spesso fatto il giro del web e alcune di esse sono anche state selezionate come "Foto astronomica del giorno" della NASA nel novembre 2020.