Ecco la prima immagine della tastiera meccanica OnePlus: lancio a febbraio

Già siamo al corrente della volontà di OnePlus di realizzare la sua prima tastiera meccanica in collaborazione con Keychron, ma non ci sono stati aggiornamenti dopo la dichiarazione di intenti...fino a oggi. Ecco a voi la prima immagine della tastiera meccanica OnePlus, rivelata almeno parzialmente nel design.

A mostrare il primo scatto presumibilmente ufficiale è stato il portale 91Mobiles in esclusiva, come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia. Secondo quanto da loro riportato, a partire da informazioni condivise da un “rinomato tipster” anonimo, la OnePlus Keyboard sarà disponibile con un design bianco, tasto Invio giallo e un pulsante rotondo rosso collocato all’angolo superiore destro della tastiera.

Dal singolo angolo mostrato comprendiamo che si tratterà di una tastiera meccanica dal formato compatto, probabilmente 65% o 75%, ispirato e non uguale al modello Keychron Q1. Una cosa è certa: manterrà la stessa qualità costruttiva delle tastiere custom del marchio asiatico – da noi confermata come eccellente nella recensione di Keychron Q5.

Scendendo nel dettaglio, la OnePlus Keyboard dovrebbe avere un design in alluminio con doppia guarnizione per una “esperienza di digitazione superiore”, e dovrebbe supportare il firmware open source QMK/VIA per rimappare i tasti. Il lancio, invece, dovrebbe avvenire il 7 febbraio 2023, contemporaneamente al reveal globale di OnePlus 11 e OnePlus Buds Pro 2 TWS.