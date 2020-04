L'immagine del telescopio Hubble ci mostra i resti della cometa ATLAS

Gli astronomi e tutti gli appassionati dell'astronomia avevano grandi speranza per la cometa ATLAS; speranze che sono andate distrutte insieme alla cometa. Le previsioni suggerivano che la pietra cosmica poteva diventare talmente luminosa da essere vista perfino ad occhio nudo.

Invece, l'oggetto ghiacciato si è sbriciolato, ma sta ancora rappresentando uno spettacolo per gli scienziati. Gli esperti, infatti, stanno osservando la cometa con il telescopio spaziale Hubble della NASA, e hanno catturato un'immagine straordinaria dei suoi frammenti (che potrete osservare in calce alla notizia).

"Abbiamo seguito la disgregazione di ATLAS da quando è stata rilevata per la prima volta all'inizio di aprile, ma con i telescopi terrestri non siamo riusciti a risolvere gran parte del campo di detriti", afferma autore dell'osservazione Ye Quanzhi, un astronomo dell'Università del Maryland, a Space.com. "Con Hubble siamo finalmente in grado di osservare le singole mini-comete".

In particolare, gli astronomi fanno affidamento sulla distanza tra i frammenti per ricostruire gli eventi, poiché tale distanza aumenta con il passare del tempo dopo una frattura specifica. Precedenti osservazioni avevano identificato quattro frammenti principali della cometa ATLAS. Nell'immagine di Hubble, l'uomo crede che due di quei frammenti si siano ulteriormente rotti.

La cometa ATLAS non è certo la prima roccia ghiacciata nello spazio a rompersi alla vista degli scienziati, ma ci sono alcune condizioni speciali che rendono queste nuove osservazioni particolarmente interessanti. Innanzitutto, ATLAS si è rotta quando era abbastanza vicino alla Terra ed era ancora abbastanza luminoso, offrendo agli astronomi una visione particolarmente chiara della sua rottura.