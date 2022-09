Questa immagine ha vinto un concorso d'arte, ma l'ha creata Midjourney

Di recente abbiamo chiesto a MidJourney il finale di God of War Ragnarok e, pur senza una risposta univoca, siamo rimasti a bocca aperta nel vedere cosa e come questa strabiliante IA era in grado di generare dal nulla.

Tuttavia, questa nuova deriva dell'Intelligenza Artificiale ha innescato anche degli accesi dibattiti sulla sua stessa esistenza e sugli utilizzi che se ne possono fare.

A questo proposito, casca a pennello un episodio avvenuto alla gara d'arte della Colorado State Fair, in cui a conquistare il primo premio è stato Jason Allen con la sua "Theatre d'Opera Spatial" per la categoria "Arte Digitale / Fotografia Modificata Digitalmente". Perché questo avvenimento è coerente con le premesse? Perché in realtà era proprio un'immagine generata con Midjourney: "ho creato un'istruzione, l'ho affinata per settimane, curando ogni singola immagine" per poi fare almeno il 10% del lavoro finale con Photoshop.

Come ampiamente preventivabile, questa vicenda ha dato luogo a un acceso confronto sul web, tra i più forti sostenitori di questa tecnologia e chi, invece, non reputa corretto come sia stata utilizzata, addirittura sostenendo che l'autore abbia ingannato la giuria o che, perlomeno, chi ha giudicato l'opera non fosse del tutto al corrente del funzionamento di Midjourney.

A ogni modo, Allen ha spiegato che durante il concorso avrebbe più volte dichiarato la natura dell'opera. In particolare, parlando di "arte digitale creata utilizzando strumenti di intelligenza artificiale", l'artista ha poi ribadito che non era tenuto a spiegare come funziona uno strumento come Midjourney, perlomeno non più di quanto sia tenuto a spiegare un artista che utilizza Illustrator.

Trovate l'immagine (l'originale è stato postato su Discord) immediatamente sotto la notizia, ma adesso, ovviamente, tocca a voi: cosa ne pensate di questa storia e delle spiegazioni fornite dall'artista?