Ecco l'incredibile scatto virale di due leopardi che ha fatto il giro del mondo

Dopo una lunghissima attesa, il fotografo naturalista Mithun Hunugund è riuscito a catturare la rara coppia di leopardi nella foresta di Kabini nel Karnataka. Il titolo della foto è "The Eternal Couple". Le due creature, secondo quanto sottolineato dal fotografo, si chiamano Saaya e Cleopatra.

"Ho scattato questa foto di una coppia di pantere nella foresta di Kabini, aspettando sei giorni per questo glorioso momento", afferma Hunugund. Nella foto, si possono vedere entrambe le pantere che guardano alla loro destra, direttamente nell'obiettivo. Senza alcun dubbio, in una prima occhiata, è facile vedere solo una creatura, merito della particolare posizione che hanno assunto i due leopardi.

In Nordamerica il termine pantera viene utilizzato comunemente per indicare il puma, in America Latina, invece, per il giaguaro. Tuttavia, nel mondo, il termine viene utilizzato per riferirsi anche al leopardo. In queste creature, il colore nero è dovuto alla mutazione di un gene recessivo.

Nella sua intervista, il fotografo ha affermato di aver seguito la strada del felino scuro da quando è apparso per la prima volta cinque anni fa. "Ho visitato Kabini negli ultimi 15 anni e ho seguito individualmente grandi felini, leopardi e tigri. Questa pantera nera è entrata nelle nostre vite dal 2015". Gli animali di Kabini sono selvaggi e liberi e hanno più paura degli umani di quelle creature che si trovano all'interno di uno zoo. Fotografarle, quindi, non è stato sicuramente un gioco da ragazzi.