Questa immagine su Wikipedia sta ottenendo 90 milioni di visite al giorno: ecco perché

All'inizio di questa settimana è stato notato che questa singola immagine di un fiore stava attirando molto traffico - esattamente 90 milioni di visite al giorno - su Wikipedia India. Il motivo sembra essere sconosciuto... ma ci sono lo stesso molte teorie.

A riferirlo è Chris Albon, Director of Machine Learning at the Wikimedia Foundation, che ha sottolineato il curioso caso del fiore su Twitter. Il vegetale è una specie nota come New York aster (Symphyotrichum novi-belgii). Nonostante sia certamente un bel fiore, può essere trovato ovunque nei prati in alcune parti del Nord America.

In particolare, secondo Phabricator, l'immagine riceveva circa 90 milioni di visite al giorno da vari fornitori di servizi internet in India. Il traffico, secondo quanto riportato, proveniva da un'App mobile estremamente popolare in India - di cui non è stato rivelato il nome. Molte delle immagini che possiamo trovare da Wikipedia, infatti, provengono da Wikimedia Commons, un archivio multimediale da cui le immagini possono essere riutilizzate, riprodotte e rieseguite gratuitamente.

È molto probabile, infatti, che l'App popolare in India contenga un collegamento a questa immagine gratuita. Alcune ricerche hanno rivelato che l'enorme quantità di traffico veniva indirizzata a un server a Singapore, a partire da luglio 2020. Prima di questo momento, l'immagine riceveva un paio di centinaia di visite al giorno passando, improvvisamente, a centinaia a milioni di visite al giorno. Ad agosto, ad esempio, riceveva costantemente circa 75 milioni di richieste al giorno.

Il drammatico aumento di popolarità dell'immagine si è verificata nel giugno 2020, il periodo in cui l'India ha preso vietato totalmente Tik Tok (così come vi avevamo precedentemente riportato). Ciò porterebbe a pensare che la foto del fiore stia venendo utilizzata dalla nuova piattaforma di brevi video dell'India, HiPi, o come un modo per accedere alla popolare App cinese in modo "furtivo".

Sicuramente un caso davvero curioso e singolare.