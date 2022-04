Ecco le immagini di una bottiglia Listerine di fine Ottocento: la storia dietro il colosso

La prima penna stilografica e il suo brevetto, è solo una delle tante storie di oggetti che oggi usiamo comunemente. Cosa ne sapete del collutorio invece? Listerine, ora un prodotto di Pfizer Inc., è un comune articolo per la casa noto per le sue proprietà antisettiche.

Sebbene utilizzato oggi principalmente come collutorio per la salute e l'igiene orale, è stato venduto come disinfettante chirurgico, cura per la forfora, detergente per pavimenti, tonico per capelli, deodorante e come "rimedio benefico" per malattie che vanno dalla difterite e da dissenteria al vaiolo e alla gonorrea.

Listerine, dal nome di Sir Joseph Lister, fondatore della pratica della medicina antisettica, fu formulato per la prima volta a St. Louis, nel 1879 dal Dr. Joseph Lawrence e Jordan Wheat Lambert. La Lambert's Pharmacal Co. Si è successivamente fusa con la William R. Warner Company.

Il figlio di Lambert, Gerald Barnes Lambert divenne presidente di Lambert-Warner nel 1923. Nei suoi cinque anni come capo dell'azienda, i profitti di Listerine aumentarono di 60 volte. Il successo è stato in gran parte dovuto alle memorabili campagne pubblicitarie di Lambert, in particolare alla reinvenzione dell'alitosi come condizione medica e alle conseguenti paure sociali che ha ispirato.

Questa bottiglia Listerine è datata tra il 1895 e il 1906. È stata la vincitrice di un concorso nazionale promosso da Listerine nel 1995 per trovare l'esempio più interessante di una vecchia bottiglia del prodotto. La bottiglia è stata scelta per la sua rara etichettatura posteriore, in due parti, su una bottiglia non graffiata in ottime condizioni.

