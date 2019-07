Immagini di Curiosity mostrano il fondo di un antico lago di Marte, un luogo per la vita

Marte potrebbe sembrare un pianeta morto, ma per miliardi di anni il Pianeta Rosso è stato umido, caldo e con un'atmosfera. Abbastanza tempo per lo sviluppo della vita.

Attualmente è Curiosity a portare avanti le ricerche della vita, e il rover sta esplorando il Cratere Gale proprio per questo.

Questo cratere è in realtà un antico lago prosciugato, un ottimo luogo per cercare tracce di vita passata, affermano gli scienziati. "Il Cratere Gale sembra essere stato un ambiente lacustre", ha detto Christopher House, uno scienziato partecipante alla missione Mars Science Laboratory. "L'acqua sarebbe durata per un milione di anni o più."

"Ma l'intero sistema, comprese le acque sotterranee che lo attraversavano, è durato molto più a lungo, forse anche un miliardo o più di anni", ha poi aggiunto. "Ci sono fratture piene di solfato, che indicano che l'acqua scorreva attraverso queste rocce anche dopo che il pianeta non stava più creando laghi."

Per i "non addetti ai lavori" Curiosity potrebbe sembrare lenta nella sue operazioni, ma House assicura che il rover è rapido e dettagliato. "Missioni come questa hanno mostrato ambienti abitabili su Marte in passato" dice lo scienziato. "Le missioni hanno anche mostrato che Marte continua ad essere un mondo attivo con potenziali emissioni di metano e geologia, comprese le eruzioni vulcaniche, in un passato non troppo lontano."

Curiosity continua a fare il suo lavoro da quando è arrivato sul pianeta nel 2012. Inizialmente la sua missione doveva durare 687 giorni, ma continua a essere operativo dopo più di 2500 giorni. Grazie al rover stiamo imparando tantissimo sul Pianeta Rosso, una delle future destinazioni della NASA.