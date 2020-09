Queste immagini ci danno un'idea dell'invasione del virus SARS-CoV-2

Queste nuove immagini ci mostrano una vista ravvicinata del virus SARS-CoV-2 mentre invade le cellule che rivestono le vie aeree umane. Le immagini non fanno altro che darci un'idea del numero sbalorditivo di particelle virali che vengono prodotte durante un'infezione.

A catturare le immagini è stata Camille Ehre, del Marsico Lung Institute dell'University of North Carolina School of Medicine, che ha ottenuto il tutto con un microscopio elettronico a scansione, un dispositivo che utilizza un fascio di elettroni focalizzato per produrre immagini. Le immagini (che potrete vedere al meglio in calce all'articolo) sono state pubblicate il 2 settembre sul New England Journal of Medicine.

Non sono state prese da un soggetto umano. I ricercatori non hanno far altro che infettare delle cellule delle vie aeree in piatti di laboratorio con il coronavirus, e hanno poi esaminato le cellule dopo quattro giorni. Quelle sorta di spaghetti raffigurati nell'immagine sono ciglia, o delle strutture simili a capelli, che si trovano sulla superficie di queste cellule.

Con un alto livello di ingrandimento è possibile distinguere le strutture appuntite sulla superficie delle particelle virali. Quelle punte a forma di corona danno il nome alla famiglia dei "coronavirus". Il virus utilizza proprio quelle "punte" per invadere le cellule umane.



Rimanendo sempre in tema: recentemente è stato osservato il lavoro in tempo reale delle cellule che si trovano nei polmoni.