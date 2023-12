L'era delle immagini IA tramite Paint è qui: Cocreator per tutti su Windows 11

In seguito al rilascio della funzione Cocreator IA di Paint per gli utenti Insider, adesso è giunta l'ora per Microsoft di effettuare un importante passo in avanti. Infatti, l'azienda di Redmond ha aggiornato Paint per tutti gli utenti Windows 11.

A tal proposito, come fatto notare anche da The Verge e Windows Latest, da fine novembre 2023 Cocreator, il generatore di immagini IA integrato in Paint basato su DALL-E 3 di OpenAI, è stato rilasciato per tutti gli utenti di Windows 11, uscendo quindi dalla fase preliminare che riguardava il programma Windows Insider. In parole povere, potreste voler verificare l'eventuale presenza di aggiornamenti del programma, a partire dal Microsoft Store.

In ogni caso, come potete vedere nell'immagine in calce, al primo avvio di Paint gli utenti vedono ora comparire a schermo una presentazione in italiano della funzionalità. Su queste pagine abbiamo già spiegato in precedenza come funziona il Cocreator di Paint, ma in linea generale sappiate c'è un'icona in alto a destra nell'interfaccia del programma che consente poi di accedere a una funzione per generare immagini IA mediante input testuale.

Si può anche scegliere uno stile, ma attualmente permane la limitazione dei 50 crediti, ovvero la possibilità di generare un massimo di 50 immagini. Insomma, adesso anche gli utenti della versione stabile di Windows 11 possono mettere alla prova la funzione, ma vale la pena notare che, all'interno di Paint, Cocreator viene ancora indicato come "in anteprima", quindi Microsoft sta ancora eseguendo tutti i test del caso prima di andare oltre alle varie limitazioni.