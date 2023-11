Le immagini sono incredibili: è appena nata una nuova isola dal nulla

Come può nascere dal nulla e nel giro di pochissimi giorni un'isola? La risposta la troviamo in un vulcano particolarmente attivo nelle ultime settimane. Le immagini che potete osservare direttamente nel link in calce, sono realmente spettacolari.

Questa volta non parleremo di cosa può nascondere un'isola sommersa, ma di un evento decisamente affascinante. Ci troviamo precisamente a largo delle coste delle isole giapponesi Ogasawara, ovvero un vasto arcipelago conosciuto principalmente con il nome di Isole Bonin. La nuova formazione, si trova inoltre a poco più di un chilometro di distanza da Iwo Jima, (sfortunatamente) divenuta celebre durante la Seconda guerra mondiale.

Siamo nell’Oceano Pacifico e parliamo di un'isola che è nata a seguito di un'intensa attività vulcanica. Nello specifico, si tratta di un’eruzione vulcanica sottomarina ancora in corso, iniziata lo scorso 21 ottobre.

Secondo quanto dichiarato al Japan Times dal vulcanologo Setsuya Nakada dell'Università di Tokyo, l'intera eruzione è iniziata come un "getto verticale" di magma solidificato che si è immediatamente posizionato sopra il livello del mare.

Nonostante l'eruzione sia attualmente ancora in corso, sembra aver raggiunto il suo apice e negli ultimi giorni sta decisamente rallentando. È importante sottolineare come si stia parlando di un evento realmente raro da osservare (e documentare).

La formazione delle isole a seguito di queste eruzioni sottomarine, fornisce infatti delle informazioni incredibili su come quelle presenti nell'Oceano Pacifico, comprese le famose ed apprezzate Isole Hawaii, si formarono milioni di anni fa.

"C'è la possibilità che la nuova isola possa fondersi con Iwo Jima se l'eruzione continua", ha dichiarato inoltre Nakada al Japan Times.

Sebbene l'Italia riesca a prevedere l'eruzione dei vulcani, è sempre affascinante riuscire a vedere e studiare passo dopo passo la nascita di una nuova isola.