Queste immagini del James Webb non smentiscono la teoria del Big Bang: ecco la verità

Non si deve credere a tutto quello che circola sul web, e questa immagine di una fetta di salame scambiata per una foto del James Webb è la prova di quanto affermato. Tuttavia, recentemente, un articolo che si sta diffondendo a macchia d'olio afferma che il nuovo telescopio della NASA abbia sfatato la teoria del Big Bang con un'immagine.

L'articolo in questione chiamato semplicemente "Il Big Bang non è accaduto" afferma che le immagini del JWST abbiano in qualche modo "creato il panico tra i cosmologi" poiché contraddicono la teoria della formazione del nostro universo (a proposito, ecco 5 falsi miti sul Big Bang che gli scienziati odiano profondamente).

All'interno del paper vengono riportate le affermazioni dell'astrofisico Allison Kirkpatrick dell'Università del Kansas, che ha dichiarato: "In questo momento mi ritrovo sveglio alle tre del mattino a chiedermi se tutto ciò che ho fatto sia sbagliato." Kirkpatrick ha detto davvero queste parole in un articolo sulla rivista Nature, ma è stato un commento alle immagini del James Webb, non un'affermazione sulla non esistenza del Big Bang.

Kirkpatrick si riferiva alla formazione prematura del disco di alcune galassie, che sembra crearsi molto prima del previsto. Sebbene ciò possa richiedere la modifica di alcune teorie sulla formazione di queste strutture, non modifica assolutamente la teoria del Big Bang. Lo stesso astrofisico ha voluto sottolineare ciò in un post Twitter: "le immagini del JWST supportano il modello del Big Bang perché ci mostrano che le prime galassie erano diverse da quelle che vediamo oggi: erano molto più piccole."

Quindi no, nessuna teoria è stata sfatata.