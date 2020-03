Queste immagini ci mostrano la differenza di una regione colpita dal COVID-19

Un team di scienziati del Goddard Space Flight Center (GSFC) della NASA e della University Space Research Association (USRA) ha osservato il grande cambiamento intorno alla provincia di Hubei nella Cina centrale, in seguito allo scoppio della pandemia di COVID-19 nella regione.

Le immagini mostrano i cambiamenti nell'attività intorno alla città di Wuhan, in Cina, tra il 19 gennaio e il 4 febbraio 2020. Le etichette contrassegnate con "G" o "S" indicano le autostrade in cui sembra esserci un cambiamento netto. Le immagini sono state acquisite prima e dopo la chiusura delle reti di trasporto e delle attività commerciali.

"Le luci offrono una prospettiva diversa sugli insediamenti umani. Non stiamo solo guardando dove sono le strade; queste immagini ci dicono quando e se le strade vengono utilizzate. Stiamo esaminando le attività umane", ha affermato Miguel Román, direttore della divisione "Earth" dello Space Institute dell'USRA. "Abbiamo studiato le città di tutto il mondo e il modo in cui crescono e cambiano", continua Román.

La precisione in questi studi è fondamentale: le immagini grezze e non elaborate possono essere fuorvianti perché la luce della luna, le nuvole, l'inquinamento, la vegetazione stagionale e persino la posizione del satellite possono cambiare il modo in cui la luce viene riflessa, distorcendo le osservazioni delle luci artificiali.

Queste immagini (che potrete trovare in calce alla notizia) sono state riprese a distanza di 16 giorni.