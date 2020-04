Queste immagini mostrano l'esatto momento in cui il coronavirus infetta una cellula

In questo momento, i ricercatori di tutto il mondo sono alle prese con lo studio del famigerato SARS-CoV-2. Dei ricercatori brasiliani dell'Oswaldo Cruz Institute, proprio recentemente infatti, hanno ottenuto delle incredibili immagini del momento in cui il virus infetta una cellula.

Il team dell'istituto di ricerca ha utilizzato virus isolati da campioni prelevati dal naso e dalla gola di un paziente infetto. Successivamente sono stati inseriti all'interno di in una piastra di Petri, dove hanno infettato delle cellule di cercopiteco grigioverde (Chlorocebus aethiops), un primate comune residente nell'Africa centro-orientale.

Utilizzando la microscopia elettronica, il team ha successivamente catturato il virus durante l'entrata all'interno di una cellula. Le immagini (che potrete trovare in calce alla notizia) mostrano il virus da quando si attacca per la prima volta alla membrana cellulare, attraverso l'inizio dell'infezione, alla riproduzione all'interno della cellula, fino a quando non ricomincia nuovamente il ciclo.

Finora oltre 36.000 persone sono risultate positive al COVID-19 in Brasile, con più di 2.300 morti sul territorio. La situazione sembra essere molto diversa da qui: sono le bande criminali che applicano il coprifuoco e le misure di blocco a Rio de Janeiro. Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, infatti, sta ricevendo molte critiche, sia all'interno che all'esterno del suo paese, per il modo in cui sta prendendo "sottogamba" il virus.