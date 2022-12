Immagini ci mostrano progressi di The Line, la città futuristica dell'Arabia Saudita

Vi abbiamo già parlato di "The Line", una futuristica città da 500 miliardi di dollari costruita in mezzo al deserto e capace di ospitare fino a nove milioni di persone. Per quanto avanguardistica sia l'idea, i mezzi per permettere la creazione di questa utopica città sono stati distopici e hanno portato anche alla morte di innocenti.

Nel frattempo, i progressi della costruzione sembrano essere ben visibili in nuove immagini satellitari, per gentile concessione di Soar Earth, che mostrano una vasta area di cantieri attivi, con alcuni punti già scavati in profondità sotto la superficie.

Circa 26 milioni di metri cubi di terra e roccia sono già stati rimossi da quando la costruzione è iniziata questa estate, mentre le documentazioni visive mostrano 425 mezzi da scavo al lavoro sull'unico tratto del progetto. Nelle vicinanze del cantiere si trova anche una sorta di "casa base" che dispone di diverse piscine, campi da calcio e persino una fattoria solare.

Nonostante l'idea dietro le creazione di questa "oasi" sia sicuramente importante, secondo quanto dichiarato da molti media internazionali l'Arabia Saudita avrebbe costretto i membri della comunità tribale locale a lasciare le loro case per fare spazio al progetto, portando anche a diverse condanne a morte di innocenti.

I critici, inoltre, hanno anche definito la città come un progetto di vanità eccessivamente ambizioso che probabilmente non manterrà le sue promesse... ma in questo caso lasciamo ai posteri l'ardua sentenza.