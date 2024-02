Le immagini delle 'onde quadrate' sono assurde, ecco perché dovresti evitarle

Dopo aver scoperto che anche su Giove ci sono le onde, questa volta cerchiamo di conoscere meglio un affascinante ma terribilmente pericoloso fenomeno naturale: le onde quadrate!

Come osserva la National Oceanic and Atmospheric Administration, "Le onde sono create dall'energia che passa attraverso l'acqua, facendola muovere con un movimento circolare. Tuttavia, l'acqua in realtà non viaggia sotto forma di onde". Come possono dunque nascere delle onde quadrate?

Il vento è il principale responsabile della creazione delle onde oceaniche, che non devono però essere confuse con altre ben più note e spaventose

Esistono infatti diverse tipologie di onde: create da terremoti, uragani, frane ed eruzioni vulcaniche o "semplicemente" dal vento. È infatti questo il caso delle onde oceaniche. Generalmente corrono parallele alla riva, ma talvolta, può esserci un fenomeno realmente peculiare.

Si verifica nel momento in cui le onde opposte si scontrano. In particolare, quando i venti di due sistemi meteorologici si incontrano, le onde del sistema meteorologico di più recente formazione corrono ad angolo obliquo rispetto al "vecchio" sistema meteorologico, le cui onde proseguono lungo la stessa direzione nonostante lo spostamento del vento.

Per quanto possa complesso da comprendere, lo spettacolare risultato che potete osservare al seguente link assomiglia a uno schema di quadrati simile a una trapunta sulla superficie dell’oceano, con le onde che si muovono secondo una disposizione a griglia. Ma dove è possibile osservare questo raro fenomeno naturale?

Solitamente queste onde si verificano lungo le aree costiere. Esistono tuttavia dei luoghi dove è possibile osservarle con più frequenza. Lungo la costa occidentale della Francia ad esempio, la particolare geologia dell'isola di Rhé, rende il luogo ideale per queste onde.

Dopo aver visto gli studi dell’Italia sulle onde più alte del Mediterraneo, il sito francese è divenuto un'attrazione turistica che ogni anno porta migliaia di persone al faro dell'isola per osservare il fenomeno… a distanza di sicurezza.

Non bisogna dimenticare l’estrema pericolosità di simile onde. Con un mare "squadrato", l'acqua diviene terribilmente difficile da navigare. Tutto ciò è dovuto alle terribili correnti che vengono generate, insieme a delle onde che possono raggiungere quasi 3 metri di altezza, ovvero un’altezza più che sufficiente per sommergere una grande barca.

Gli scienziati ci donano infine un’ultima curiosità. Affermano che i mari incrociati sono un chiaro esempio dell’equazione Kadomstev-Petviashvili in azione. La formula descrive il movimento ondoso non lineare e viene spesso utilizzata per spiegare come i diversi sistemi meteorologici interagiscono tra loro.