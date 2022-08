Le immagini del prosciugamento del terzo fiume più lungo del mondo sono scioccanti

Nel momento in cui stiamo scrivendo una terribile ondata di caldo ha colpito la Cina, e gli effetti del cambiamento climatico sono visibili perfino dall'alto. Nuove immagini satellitari mostrano che il fiume Yangtze (e numerosi altri corsi d'acqua) ha raggiunto il suo minimo storico, una nuova terrificante conseguenza della crisi ambientale.

Per farvi capire l'importanza dell'avvenimento, dovete sapere che lo Yangtze fornisce acqua a 400 milioni di persone in Cina, oltre ad essere utilizzato per l'energia idroelettrica e le rotte marittime. Rispetto alla media annuale, il canale naturale ha ricevuto il 45% in meno di precipitazioni durante quest'anno - un dato molto pericoloso.

I satelliti della missione Copernicus Sentinel-2 hanno osservato ultimamente i fiumi Yangtze e Jialing, vicino a Chongqing, nell'agosto 2020, 2021 e la scorsa settimana. Così come potrete osservare nell'immagine in calce la notizia la differenza è netta. Nel frattempo, in Europa la situazione non sembra essere molto differente.

Così come vi abbiamo riportato, il livello dell'acqua del fiume Reno della Germania è pericolosamente basso, tant'é che i livelli di siccità hanno fatto venire alla luce le cosiddette "pietre della fame" o Hungersteine; rocce sulle quali anni e anni fa erano incisi dei messaggi non molto incoraggianti sulle conseguenze di un livello di prosciugamento simile.