Le immagini satellitari di Google Maps coprono il 98% della popolazione

I servizi di cartografia di Google Maps sono tra i più utilizzati al mondo, per l’elevata quantità di informazioni presenti al loro interno ma anche per l’affidabilità e precisione. Il motore di ricerca per la prima volta ha fornito dei dati su Google Earth e Street View, ed i numeri sono davvero impressionanti.

Secondo quanto riferito, Google Earth ha 36 milioni di miglia quadrati di immagini satellitari in alta definizione, che gli utenti possono sfogliare liberamente. Ma non è tutto: un altro aspetto interessante è che tali immagino coprono aree in cui vive il 98% dell’intera popolazione presente sulla Terra.

Il gigante dei motori di ricerca ha anche discusso delle tecniche che utilizza per catturare quante più immagini possibili. Oltre alle auto di Street View, che sono state viste in giro in varie città e che sono dotate di fotocamere in grado di scattare foto da varie angolazioni mentre guida, Google si serve anche di persone fisiche che raggiungono con degli appositi zaini di Street View le aree in cui non è possibile arrivare con le macchine.

La società ha anche spiegato che utilizza una tecnica chiamata “fotogrammetria” per unire le diverse immagini. Lo stesso metodo è utilizzato anche per la creazione delle esperienze in realtà virtuale presente su Google e che permette di vivere un tour virtuale di Versailles da HTC Vive ed Oculus Rift.