Le immagini dello spettacolare e incredibile incontro con lo squalo più grande del mondo

Secondo quanto affermato da The Honolulu Star-Advertiser, un gruppo di subacquei vicino a Oahu stava monitorando gli squali tigre che si nutrivano di un capodoglio decomposto quando hanno incontrato un grande squalo bianco. In base a quanto dichiarato da uno dei sommozzatori, per via delle dimensioni e dei segni , la creatura potrebbe essere Deep Blue.

Si tratta di uno degli squali bianchi più grande mai incontrati. L'identità del pesce è stata poi confermata da alcuni esperti del Marine Conservation Science Institute e dal fotografo di squali George Probst, grazie alle foto scattate da Kimberly Jeffries, che si trovava sul posto.

Secondo molti esperti, Deep Blue è il più grande squalo bianco mai filmato, che misura circa 6 metri, pesante 2.5 tonnellate e si ritiene che abbia almeno 50 anni. "Sono rimasto scioccato", ha dichiarato Probst. Lo squalo fotografato è un esemplare femmina e, secondo Jeffries, a causa della sua impressionante circonferenza, la creatura era probabilmente incinta.

Nelle acque, sono stati avvistati anche altri due squali tra cui una femmina stimata tra i 4-5 metri di lunghezza e incinta. "Squali di queste dimensioni sono visti abbastanza raramente, quindi è incredibilmente una grande notizia sapere che altre femmine stanno crescendo di buone dimensioni e si stiano riproducendo", afferma infine Jeffries.