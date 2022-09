Ecco il Titanic come non lo avete mai visto: Le incredibili immagini in 8K

Per la prima volta, sono state pubblicate riprese del Titanic in una qualità sorprendente. Con una risoluzione di ben 8K, le immagini consentono di ammirare ogni dettaglio senza precedenti. Grazie alla OceanGate Expeditions, una società di esplorazione sottomarina con sede a Washington, ora possiamo godere di una nitidissima finestra sul passato.

Il filmato è stato girato durante una spedizione del Titanic avvenuta quest'anno, in cui esperti di immersioni, storici e ricercatori hanno esplorato attentamente il relitto ed hanno analizzato le immagini ed i dati raccolti insieme agli specialisti della OceanGate Expeditions.

Le incredibili immagini riprese dalla telecamera mostrano una panoramica della nave, con la famosa prua del Titanic, oltre ad un'ancora a babordo ed una grande catena di ancoraggio composta da maglie che pesano oltre 90kg ciascuna. Il video in 8K ha una risoluzione estremamente elevata, essendo composto da 33 milioni di pixel invece degli 8 milioni standard.

Stockton Rush, presidente della OceanGate Expeditions, ha affermato nel comunicato: "Il video, oltre ad essere molto dettagliato, ci ha aiutato a notare alcuni cambiamenti del Titanic. Confrontando infatti filmati ed immagini del 2021, abbiamo notato lievi cambiamenti in alcune aree del relitto".

"Il nostro team scientifico esaminerà ulteriormente i filmati in 8K, 4K ed altri acquisiti durante la spedizione sul Titanic del 2022 per eventuali modifiche. Avere esperti a bordo del sommergibile durante l'immersione consente di valutare il naufragio attraverso l'osservazione diretta, guidando la nostra esplorazione del relitto per continuarne lo studio accurato", ha aggiunto.

Rory Golden, un esperto del Titanic e membro del team esplorativo, ha affermato: "Ho studiato il relitto per decenni ed ho completato molte immersioni, ma non ricordo di aver mai visto un'altra immagine che mostrasse questo livello di dettaglio. È entusiasmante che, dopo così tanti anni, abbiamo scoperto nuovi dettagli che non erano visibili con le precedenti tecnologie".

Non resta quindi che ammirare le incredibili immagini nel video allegato. Voi che ne pensate? Sareste curiosi di effettuare un'immersione dal vivo, dato che si potrà visitare il Titanic per 125 mila dollari, o avete paura delle profondità oceaniche?

Rimanendo in tema, ecco uno storico ultimo video del Titanic prima dell'affondamento.